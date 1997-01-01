18 حافلة تقل مئات الإرهابيين وعائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي جاهزة للخروج عبر ممر الرستن

جهينة نيوز

تم اليوم تجهيز 18 حافلة تقل المئات من الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي وإخراجها عبر ممر الرستن لنقلها في وقت لاحق إلى شمال سورية.

وحسبما افادت سانا في وقت سابق اليوم بدخول عدد من الحافلات من حمص باتجاه منطقتي الحولة وتلبيسة لإخراج الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم عبر ممر الرستن تمهيدا لنقلهم إلى شمال سورية في إطار تنفيذ الاتفاق القاضي بإخلاء ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي من الإرهاب.

وتم مساء أمس إخراج “86” حافلة تقل الدفعة الرابعة من الإرهابيين وعائلاتهم من ريفي حماة الجنوبي وحمص الشمالي باتجاه شمال سورية بعد تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة تمهيدا لإعلان المنطقة خالية من الإرهاب ودخول الجيش العربي السوري وإعادة جميع مؤسسات الدولة إليها.

يتبع…