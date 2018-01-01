اكثر من 281 ألف تلميذ وتلميذة يتقدمون لامتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية

الأحد, 13 أيار 2018 الساعة 10:23 | شؤون محلية, تعليم

اكثر من 281 ألف تلميذ وتلميذة يتقدمون لامتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية

جهينة نيوز

توجه اليوم 281167 تلميذاً وتلميذة لتقديم امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في جميع المحافظات.

وأوضح مدير دائرة الامتحانات في وزارة التربية يونس فاتي أن الوزارة حريصة على عدم ضياع فرصة التعليم على التلاميذ في كل المناطق واتخذت جميع الإجراءات اللازمة لسير العملية الامتحانية بالشكل الأمثل.

وبين أن عدد التلاميذ المتقدمين لامتحانات هذا العام وصل الى 281167 موزعين على 2269 مركزاً منهم 277480 تلميذاً وتلميذة في شهادة التعليم الأساسي موزعين على 2215 مركزاً امتحانياً في حين بلغ عدد تلاميذ الإعدادية الشرعية 3687 موزعين على 54 مركزاً امتحانياً.

واستكملت جميع مديريات التربية استعداداتها لإنجاز الامتحانات العامة بالشكل المطلوب من حيث المراكز الامتحانية وطباعة الأسئلة في كل محافظة وتوزيع المراقبين على المراكز بما يكفل للتلاميذ الراحة النفسية والجو الامتحاني المثالي.

سانا


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