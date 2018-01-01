لتوفير النظام والقانون: دوريات للشرطة العسكرية الروسية في بلدات جنوب دمشق المحررة!

جهينة نيوز

بدأت وحدات الشرطة العسكرية الروسية، بدوريات في الأحياء الجنوبية من دمشق، والتي جرى تحريرها من أيدي المسلحين.

وتقوم الشرطة العسكرية بدوريات في مناطق بيت سحم وسيدي مقداد وببيلا ويلدا.

ومن أجل توفير النظام والقانون، تعمل دوريات راجلة ومحمولة في جميع الشوارع الرئيسية من الأحياء، وتقيم مراكز للمراقبة.

كما تقوم وحدات الشرطة العسكرية بالمناوبة على مدار الساعة.

وجرى فتح مراكز لتبادل المعلومات مع السكان.

وفي إطار الاتفاقات التي توصل إليها المركز الروسي للمصالحة، جرى في الأيام الماضية من شهر أيار/مايو، إخراج أكثر من 3.2 ألف مسلح وأكثر من 5 آلاف من أفراد أسرهم.

ويبقى جزء صغير من مناطق الأحياء الجنوبية من دمشق تحت سيطرة مجموعات تنظيم "داعش" الإرهابي وتقوم القوات المسلحة التابعة للحكومة الشرعية في سوريا بعملية خاصة لسحق الإرهابيين.

سبوتنيك