قتلى وجرحى في انفجارات بـ 3 كنائس في إندونيسيا

جهينة نيوز

أفادت الشرطة الإندونيسية، اليوم الأحد، بوقوع تفجيرات انتحارية بثلاث كنائس مما أسفر عن سقوط عدة قتلى في مدينة سورابايا قرب جزيرة جاوة.

وقالت الشرطة، إن انتحاريون هاجموا 3 كنائس في مدينة سورابايا مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وذكر فرانس بارونغ المتحدث باسم شرطة شرق جاوة، إن التفجيرات أسفرت عن سقوط 3 قتلى على الأقل وإصابة 35 أخرين.

وأضاف، إنه حاليا "يجري تحديد هوية الضحايا"، بحسب "رويترز".

وعرضت مشاهد في التلفزيون تناثر الأنقاض حول مدخل إحدى الكنائس وتطويق الشرطة المناطق أثناء تجمع حشود.

وتحقق السلطات بشأن ما إذا كان تفجير وقع في كنيسة رابعة.

يذكر أن سورابايا ثاني أكبر مدن إندونيسيا.

هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات.