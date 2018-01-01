صفحات الكترونية تشن هجمة جديدة ضد مهنة الصاغة!.. ورشة تزوّر الذهب في دمشق منذ سبع سنوات!

جهينة نيوز

اهتمت صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم الاحد 13 ايار 2018 بما اكده نقيب الصاغة غسان جزماتي أن ما قدمته الحكومة لقطاع الذهب خلال السنوات الأخيرة يتعدى ما حصّلته المهنة منذ تأسيسها وحتى اليوم، معتبراً أن الصاغة لم يتوانوا في أحلك الظروف عن الاستمرار في العمل وفتح المحال وعرض عشرات الكيلو غرامات من الذهب على الواجهات بالرغم من كل ما تعرضوا له من هواجس وفبركات وتهويلات.‏

جزماتي وفي تصريح خاص للصحيفة أكد أن القطاع تحت المجهر الحكومي وقيد المتابعة من كل الجهات الوطنية، مبيناً أن النقابة تنسق في كل ما يتصل بعملها مع الجهات الحكومية، نافياً في الوقت نفسه أن يكون أي مما تبثه الصفحات الوهمية صحيحاً أو حتى جزء منه بالنظر إلى أن كل ما يتصل بعمل النقابة يكون بين يدي الحكومة ومجلس الوزراء وكل ما يفرز خلافاً أو أي قضية ذات منشأ خلافي تكون ضمن ولاية القضاء، مذكّراً ببعض الهجمات التي تعرضت لها مهنة الصاغة والنقابة على مدى سنوات الأزمة من حسابات وصفحات وهمية على الفيسبوك، مؤكداً أن ذات الهجمة تتكرر اليوم، دون أن تتأثر المهنة أو النقابة بذلك، معتبراً أن الملتزم فقط هو من يبقى بين صفوف النقابة أما غير الملتزم بوطنه أو بمهنته فلن يكون له مكان ضمن صفوف النقابة مهما بلغت محاولاته.‏

نقيب الصاغة ذكّر بكل ما تعرّضت له القطاعات الاقتصادية الوطنية من هجمات وفبركات في إطار الهجمة التي تعرضت لها سورية ككل ولا سيما منها الليرة السورية، وكذلك حال الذهب باعتباره ثروة وطنية، مؤكداً أن كل هذه المحاولات فشلت خلال ذروة الأزمة وبالتالي لا مصير لها سوى الفشل بعد أن باتت الأزمة في مراحلها النهائية، مؤكداً أن التشويش والفبركات ضد النقابة أم مجلس إدارتها لن يؤثر في القطاع أكثر مما أثّرت به الهجمات المعادية لسورية وشعبها.‏

وفيما يتعلق بأسعار الذهب قال نقيب الصاغة إن سعر الأونصة ارتفع يوم أمس بمقدار 8 دولارات قياساً بالأسبوع الماضي مبيناً أن سعرها وصل في آخر تداولات إلى 1320 دولاراًَ،‏

معتبراً أن هذا الارتفاع البسيط أفرز تأثيراً محدوداً على سعر الذهب في السوق المحلية بارتفاع لم يتجاوز 200 ليرة سورية مقارنة ببداية الأسبوع، لافتاً إلى أن سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً وصل يوم أمس إلى 16600 ليرة، في حين وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 14228 ليرة، أما الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 139 ألف ليرة سورية، في حين سجلت الاونصة الذهبية السورية 605 آلاف ليرة، وفي نفس السياق بلغ سعر الليرة الذهبية الانكليزية من عيار 22 قيراطاً 146 ألف ليرة ، والليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً سعر 139 ألف ليرة.

بدورها صحيفة الوطن ركزت على عميلات تزوير الذهب المستمرة منذ سبع سنوات في دمشق هذا ما كشفه جزماتي لها حبث ان هذه العمليات تتم من قبل ورشة متوارية عن الأنظار وهي تزود الباعة بالذهب المغشوش التي تقوم ببيعه بتقديم فاتورة مزورة وتدعي أنها مضطرة للبيع لتستعطف الصائغ، إضافة إلى أن الوزن المسجل في الفاتورة يكون مطابقاً لوزن القطعة الذهبية المغشوشة ما يجعل الصائغ يعتبرها فاتورة نظامية، وعليه تشدد جمعية الصاغة على كافة الصياغ وأصحاب محلات بيع الذهب بعدم شراء أي قطعة ذهبية من دون فاتورة نظامية عليها ختم الجمعية مع مطالبة البائع بهويته لتسجيلها في المحل.

وأشار جزماتي إلى عودة حالات الغش وبيع الذهب المزور وأخرها تعرض محل صائغ لعملية نصب ببيعه سنسال ذهب عيار 21 ليتبين أن قفل السنسال فقط من الذهب وعليه الدمغة وباقي السنسال من النحاس المطلي، إضافة إلى أن الفاتورة المقدمة من البائعة هي فاتورة مزورة ولا تتضمن ختم الجمعية.

وشدد جزماتي على كافة أصحاب محلات الصاغة بعدم شراء الذهب إلا بفواتير نظامية وعليها ختم الجمعية بالإضافة إلى مطالبة البائع بهويته لتسجيلها لدى المحل، حيث لم يقم الصائغ بتسجيل هوية البائعة ولذلك لا يمكن القبض عليها.

وهنا يشير رئيس جمعية الصاغة في دمشق إلى أن هذه الحالات تتكرر على فترات متباعدة وفي أسواق مختلفة، ومن طريقة التزوير يتضح أنها عملية منظمة وتقوم بها ورشة تمتلك أدوات التزوير والغش ولا يمكن لفرد لوحده القيام بهذه العملية، حيث تعرض أكثر من 20 صائغاً لعمليات نصب وبيع ذهب مغشوش بنفس الطريقة تقريباً على مدى السنوات السبع الماضية، فتقوم ببيع قطعة مغشوشة في محل بالشيخ سعد وبعد فترة من الزمن تصبح الحادثة منسية، فيقومون ببيع قطعة أخرى في سوق آخر بعيد عن الأول.

ولفت إلى أن حركة البيع مستمرة بتحسنها في الأسبوع الأخير قبل بداية شهر رمضان المبارك حيث حافظت الأسواق على مبيع يومي بحوالي 13 كغ من الذهب يومياً في أسواق دمشق.

وأوضح جزماتي أن غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل ارتفاعاً بمعدل مئة ليرة سورية حيث تم التسعير يوم أمس بـ16600 ليرة سورية.