أبراج يوم الاحد 2018/5/13 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 5/13: مهدد لسانه و ارتباك بالحركة وفضوله كبير، لا يمكنه أن يكف عن طرح الأسئلة، يعيش ليومه ويؤمن بخطة كل يوم، لا يخانق ولا يحقد، لكن يجرح بعدم لباقته، يكره الجمود، ويهوى السفر والتنقل، ودائماً يحب الفن والترتيب، طيب القلب، لا ينسى الاساءة، صريح جداً، سنة تغييرات وتنقلات مهمة، على صعيد سخصي وعائلي، و إذا كنت طالب فهذه السنة داعمة، للبعض فرصة سفر أو تغيير مكان إقامة أو هجرة، سنة جيدة لكن بحاجة لاهتمامك أكثر، توسيع دائرة الأعمال لخارج محيطك، احذر الحوادث من السير، ويمكن هذه السنة تكثر فيها الميراث والعقارات، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: من قبل الظهر ينولد عندك ايمان وتفاعل وتفاؤل حتى تنطلق بعمل تحلو له، بعد الظهر يجب أن تركز على أوضاعك المالية وتكون على قدر كبير من المسؤولية، يومين قادمين مكاسب أو تقدم أو مساعدة لصديق أو قريب، ويمكن أن تصرف بعض الأموال من أجل تصليحات منزلية أو أعطال، خفف من النفقات مولود الحمل.

الثور: من الصباح حافظ على هدوئك حتى ينتقل القمر إلى برجك ، بعد الظهر توسع دائرة تحركاتك وتدخل بمجالات جديدة، أو تنوع نشاطات سبب التفاؤل الذي سوف يغمرك ويدفعك لكشف أمور جديدة وأشياء غريبة، طريق ممهد وتسارع على تعزيز الروابط العاطفية بوصول القمر لبرجك من الظهر وطالع مولود الثور.

الجوزاء: في بحر النهار تناسبك اجتماعات ولقاءات و تضع ملامسات أخيرة على مشروعك لتحصل على منفعة من قبل أصدقاء لكن بانتقال القمر للثور يجب أن تنتبه من فوضى وتعب وفشل، فترة قادمة فيها خيبات أمل وانتبه من احتيال أو عتاب، وغيّر الطريقة التي تفكر فيها لأن أفعالك تعكس ما تفكر به وانتبه على راحتك مولود الجوزاء.

السرطان: كلامك الجارح انتبه منه، ولا تنتقد أحد، ركز على عملك لأن الظرف قاسي ولا أحد سوف يسامحك على خطأ، كن مرن حتى يصل القمر إلى برج الثور لتختفي بعض الهموم ويكون الأمل كبير في لقاء الأصدقاء، وترغب في سهرة أو دعوة أو تنضم لشلة حتى تعزز علاقاتك وتحقق نجومية مع الأصدقاء، دعوات وأفراح وعزائم لك مولود السرطان.

الأسد: من الصباح دقق في مواعيدك ولا تترك عملك لآخر الدوام أو تأجل، كن صاحي لأن من الظهر وطالع يوجد تحدي و مسؤولية تقع عليك لذلك انتبه من أقوال أو فعل حاد وتفهم غلط وخاصةً في التعامل مع غريب من محيطك أو مسؤول عن أعمالك، انتبه على جدارتك، بالمعنى يوجد جدال مع أحد من زملائك إن كان زميل عمل أو طلاب لذلك انتبه من أحد أن يحبطك مولود الأسد.

العذراء: في بحر النهار دقق من صحة ملفاتك واعمل جرد حسابات و بإمكانك أن تدفع ديونك وتفاوض بموضوعية وترتاح لزوال بعض الهموم، و الفترة القادمة مناسبة أكثر لتوضح وتخطط وتكثر الحركة عندك لتقوم في زيارات واتصالات لأماكن بعيدة أو تفكر بسفر أو تستقبل زوّار أو تروّج لمشروع، طلاب جيد للدراسة أيضاً وأي مقابلة سوف تكون ناجحة بالنسبة لك مولود العذراء.

الميزان: القسم الأول من النهار عليك أن لا تعمل مشاكل مع الشركاء احتمال وجود خصم، جرّب أن تسهل أمورك قبل أن تتأزم، بعد الظهر سوف تناقش مواضيع قديمة تتعلق بتأمينات وفواتير و أمور ادارية، انتبه من ضياع بالتفاصيل والمصروف الزائد، يمكن أن يحتاجك أحد لمساعدته أو تناقش مواضيع حساسة، يمكن وجود عقد سوف توقعه مولود الميزان.

العقرب: من الصباح ظروفك تستدعي اهتمام بالدقة والظروف لا تسمح بارتكاب غلط، من ساعات بعد الظهر بانتقال القمر إلى الثور في شؤون القلب واللقاءات، هي فترة مناسبة لتبادل الاعجاب مع الشريك، لتعبر عن رأيك وعواطفك وتكون مؤيد للشريكك، مع ذلك انتبه من نبرة صوتك أو من مخالفة قانونية مولود العقرب.

القوس: في بحر النهار تنجح في حل بعض مشاكلك، لكن القمر بعد الظهر يدعمك ويزودك بالعزيمة لتسمع أخبار جميلة وتنتصر على مهمة، انتقال القمر للثور بعد الظهر بانتظارك انقلاب في أوضاعك، تكثر حركتك، ممكن أعمال تحتاج فيها لتعاون مع أحد الأطراف، أو تقوم بعمل عن أحد في محيطك، والظروف مرهقة،ممكن أن يتراكم العمل عليك وتتعب، لذلك انتبه على صحتك وغذائك، وانتبه من فشل مهني مولود القوس.

الجدي: من الصباح مطلوب منك هدوء أعصاب، فترة متشنجة لا تجادل ولا تعصب بسبب هم شخصي أو عائلي أو بسبب أعطال أو عرقلة، بعد الظهر تطمأن خواطرك وتنطلق وتفرح لوقوف الأحبة، قسم من الجدي تدّعم أحد أفراد العائلة وخاصة أولاد، يدخل في فترة حظ ولا يتخلى عنه مولود الجدي.

الدلو: يبدو قبل الظهر قوي ومشجع على تنقل قريب، و على ترويج لمشروع، ويطرح فكرة يستقبل فيها زوّار إذا في مقابلة قبل الظهر، بعد الظهر يهتم بأمور تتعلق بمشكلة شخصية أو مشكلة منزلية، أو دور جميل يعزز روابطه مع العائلة، انتبه من الاهمال وعدم التزامك بالمواعيد، جرّب أن تغوص في الأشياء حتى لا تعصب مولود الدلو.

الحوت: قبل الظهر يوجد بصيص أمل من الناحية المالية، بعد الظهر سوف تتميز بقدراتك أن تعبر عن رأيك وتنشط لقاءاتك اجتماعاتك وتسمع خبر يتعلق بأهل أو جيران، وتثقف نفسك، وتفرح لمشكلة كانت شاغلة بالك، وتعيد تنظيم أولوياتك، تخرج في رحلة،ممكن الحركة والتواصل والقوة والكلام لك من المساء مولود الحوت.