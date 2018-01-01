كفيتوفا تتوج بلقب دورة مدريد للمرة الثالثة

جهينة نيوز:

احرزت التشيكية بترا كفيتوفا لقب بطلة دورة مدريد الاسبانية في كرة المضرب بفوزها على الهولندية كيكي برتنز 7-6 (8-6) و4-6 و6-3 في المباراة النهائية السبت في مباراة ماراتونية استمرت قرابة ثلاث ساعات.

وسبق لكفيتوفا ان توجت باللقب في العاصمة الاسبانية عامي 2011 و2015.

واللقب هو الرابع لها منذ مطلع عام 2018 بعد تتوجيها ايضا في دوران سان بطرسبرغ الروسية، الدوحة وبراغ الاسبوع الماضي.

وكانت اللاعبتان التقتا مرة واحدة سابقا وكانت الغلبة لكفيتوفا ايضا في بطولة ويمبلدون في مدى 36 دقيقة فقط عام 2015.

وكانت برتنز الاختصاصية على الملاعب الترابية احرزت القابها الخمسة في مسيرتها على هذا النوع من الملاعب، ونجحت خلال البطولة الحالية في التغلب على الدنماركية كارولاين فوزنياكي المصنفة ثانية عالميا والروسية ماريا شارابوفا ثم على الفرنسية كارولين غارسيا في نصف النهائي.

المصدر أ ف ب