وزير الاقتصاد التركي : الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي “فرصة لنا”

جهينة نيوز:

اعتبر وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، الجمعة، أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني “فرصة” لتركيا، مؤكدًا مواصلة التعاون التجاري مع طهران.

وقال زيبكجي “أعتبر ذلك فرصة لتركيا ، سأواصل المبادلات التجارية مع إيران”. بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

وانتقد وزير الاقتصاد التركي القرار الأحادي لواشنطن، لكنه أضاف “لا أرى شيئا خطيرًا يستحق القلق بشأنه في هذه المرحلة”، لافتًا إلى أن دولاً أخرى منها أعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تشارك الولايات المتحدة الرأي.

يشار إلى أن تركيا وإيران وقعتا اتفاقية تجارة تفضيلية دخلت حيز التنفيذ في عام 2015، وتقضي الاتفاقية بتخفيض نسبة الضرائب المفروضة على 140 منتجًا من تركيا، و125 منتجًا من إيران؛ أي ما مجموعه 265 منتجًا.