السيدة أسماء الأسد تستقبل والدة ثلاثة شهداء من محافظة حلب

السبت, 12 أيار 2018 الساعة 22:02 | شؤون محلية, أخبار محلية

السيدة أسماء الأسد تستقبل والدة ثلاثة شهداء من محافظة حلب

جهينة نيوز:

استقبلت السيدة أسماء الأسد، اليوم، والدة الشهداء سعد وعبد القادر وزكريا شيخ سعدية وشقيقتهم من محافظة #حلب.

وقالت رئاسة الجمهورية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: السيدة أسماء الأسد تستقبل والدة الشهداء سعد وعبد القادر وزكريا شيخ سعدية وشقيقتهم من محافظة #حلب، وهي إحدى #العائلات_الجبارة في سورية التي قدمت ثلاثة من أبنائها في سبيل الوطن.

وأضاف الرئاسة: "سعد استشهد في حمص عام 2012 وقاتل عبد القادر حتى استشهد في ريف حلب الشرقي في العام 2015 واستشهد زكريا في العام 2016 بتفجير العامرية"

‏المصدر: رئاسة الجمهورية


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