شاهد .. ردة فعل سيدة تضبط زوجها وعشيقته في المطار

السبت, 12 أيار 2018 الساعة 21:16 | منوعات, منوعات

جهينة نيوز:

التقط مسافر في مطار كوردوفا الدولي في كولومبيا، مقطع فيديو يرصد رد فعل سيدة غاضبة عند رؤيتها لزوجها مع عشيقته في عطلة رومانسية بحسب صحيفة " ديلي ميل " البريطانية .

و يظهر الفيديو السيدة وهي تقذف الشتائم على زوجها، وتشد قبضة من شعر عشيقته في طابور انتظار المطار حيث حاول الزوج الذي كان يرتدي خاتم زواجه الذهبي أثناء المشاجرة، أن يصد زوجته الغاضبة، لكنها لا تزال تمسك بشعر المرأة تحت ذراعه في الفيديو.

ولسوء حظه أن زوجته وعشيقته كانتا في طريقهما إلى كارتاخينا على ساحل كولومبيا الكاريبي، ولم يتبين ما إذا كانت أي اعتقالات قد تمت أو تمكّن موظفو المطار من تهدئة الشجار.


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