شاهد.. مخلوق بحري غامض اعتبره الفليبنيون نذير شؤوم

جهينة نيوز:

عثر بعض القرويين في مدينة سان أنطونيو في مقاطعة ميندورو الشرقية بالفلبين ، الجمعة ، على مخلوق بحري ضخم كثيف الشعر وغامض قذفته مياه أحد الشواطئ .

وحصل عاملون في البحر على عينات من الكائن المجهول الذي يبلغ طوله 20 قدما وعرضه عدة أمتار، قائلين إن رائحته "سيئة للغاية"، واعتقد البعض أنه حوت نافق.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن بعض السكان يتخوفون من أن يكون الكائن "النافق" بمثابة تحذير بأن كارثة طبيعية على وشك الحدوث.

ونقلت الصحيفة عن أحد السكان ويدعى، تام مالينغ قوله: "إن زلزالا يتجه نحو منطقة ميندورو الشرقية. هذا الكائن يشير إلى أن شيئا سيئا على وشك الحدوث. صلوا من أجلنا".