تجهيز 70 حافلة ضمن الدفعة الرابعة تقل إرهابيي ريفي حمص الشمالي وحماه الجنوبي

جهينة نيوز

ذكرت وكالة سانا أنه تم تجهيز 70 حافلة تقل المئات من المسلحين، غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم، وإخراجها عبر ممري الرميلة والرستن من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، تمهيدا لنقلهم إلى شمال سوريا.

هذا وبدأت صباح اليوم السبت، الإجراءات لإخراج دفعة رابعة من الإرهابيين وعائلاتهم من ريفي حماة الجنوبي وحمص الشمالي باتجاه شمال سوريا بعد تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة تمهيدا لإعلان المنطقة خالية من الإرهاب ودخول الجيش العربي السوري إليها وإعادة جميع مؤسسات الدولة إليها.

ودخلت عشرات الحافلات، صباح اليوم، من طريق حمص- تلبيسة إلى الرستن لإخراج عدد من الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم ونقلهم إلى جسر الرستن ليصار بعدها إلى نقلهم دفعة واحدة باتجاه ريف إدلب.

ولفتت سانا إلى أنه تم افتتاح ممر ثان عبر قرية الرملية لإخراج مجموعة من الإرهابيين وعائلاتهم من مناطق القنطرة والريف الجنوبي الغربي للسلمية، وذلك بهدف تسريع وتيرة عملية إخراج الإرهابيين من المنطقة.