إغلاق مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية العراقية

السبت, 12 أيار 2018 الساعة 19:58 | سياسة, عربي

إغلاق مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية العراقية

جهينة نيوز

أغلقت مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية العراقية أبوابها عند الساعة 18:00 (15:00 ت غ) كما هو متوقع، من دون أي حادث بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وبعد يوم اقتراع طويل، يبدو أن نسبة المشاركة لم تكن مرتفعة كما كانت تأمل السلطات عند إقفال الصناديق في بغداد وباقي المحافظات.

وأشارت تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية، إلى أن نسبة التصويت في إقليم "كردستان' العراق بشمال البلاد، تراوحت بين 40 و 80 في المئة، إذ سعى الأكراد إلى التعبئة للحفاظ ما أمكن على مقاعد نوابهم في البرلمان المركزي في بغداد.

وفي الموصل أيضاً، توافد الناخبون بأعداد كبيرة إلى صناديق الاقتراع للمرة الأولى منذ عام 2003.

في المقابل، أظهرت أرقام غير رسمية نسب مشاركة متدنية في محافظات أخرى من البلاد، خصوصاً في البصرة الجنوبية، مع 19 في المئة في فترة ما بعد الظهر.

وفي بغداد، فإن مكاتب الاقتراع التي كانت مفتوحة أمام الصحافيين، لم تشهد إقبالاً واسعاً.


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