تركيا تدعم تشكيلا عسكريا جديدا في إدلب شمال سورية

جهينة نيوز

ذكرت مواقع "معارضة" أن تركيا تعمل على انشاء تشكيلاً عسكريًا جديدًا، سيعلن عنه قريبًا في محافظة إدلب شمالي سوريا.

و وفقا لتلك المواقع أن التشكيل يضم فصائل من "الجيش الحر" في الشمال يترأسه "فيلق الشام". واستثني من التشكيل الجديد "جبهة تحرير سوريا" و"هيئة تحرير الشام " -النصرة سابقًا- وهما الفصيلان الذين دخلا في اشتباكات منذ منتصف فبراير/ شباط الماضي، وأعلن أواخر الشهر الماضي عن اتفاق مصالحة بينهما.

ويتزامن تشكيل التحالف العسكري المزعوم مع تحرك تركي لاستكمال نشر نقاط المراقبة في إدلب، بموجب اتفاق “خفض التوتر”.