تركيا تدعم تشكيلا عسكريا جديدا في إدلب شمال سورية

السبت, 12 أيار 2018 الساعة 19:52 | سياسة, عالمي

تركيا تدعم تشكيلا عسكريا جديدا في إدلب شمال سورية

جهينة نيوز

ذكرت مواقع "معارضة" أن تركيا تعمل على انشاء تشكيلاً عسكريًا جديدًا، سيعلن عنه قريبًا في محافظة إدلب شمالي سوريا.

و وفقا لتلك المواقع أن التشكيل يضم فصائل من "الجيش الحر" في الشمال يترأسه "فيلق الشام". واستثني من التشكيل الجديد "جبهة تحرير سوريا" و"هيئة تحرير الشام " -النصرة سابقًا- وهما الفصيلان الذين دخلا في اشتباكات منذ منتصف فبراير/ شباط الماضي، وأعلن أواخر الشهر الماضي عن اتفاق مصالحة بينهما.

ويتزامن تشكيل التحالف العسكري المزعوم مع تحرك تركي لاستكمال نشر نقاط المراقبة في إدلب، بموجب اتفاق “خفض التوتر”.


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