بالصور .. جماهير هامبورج أشعلت الملعب بعد تأكد هبوط الفريق رسمياً.

السبت, 12 أيار 2018 الساعة 19:45 | رياضة, كرة القدم

بالصور .. جماهير هامبورج أشعلت الملعب بعد تأكد هبوط الفريق رسمياً.

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