ولاعة "إس تي دوبون 007 " الفرنسية هدية ماكرون الى الأمير هاري

جهينة نيوز

يخطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإهداء ولاعة جيمس بوند إلى الأمير هاري، بمناسبة زفافه من الممثلة ميغان ماركل في 19 أيّار الجاري حسب ما أوردت صحيفة تليغراف البريطانية .

وذكرت الصحيفة ، أن تلك الولاعة هي من ضمن مجموعة من أدوات العميل السري الشهير، والذي يعتبر من الشخصيات المفضلة لدى الأمير.

وتأتي هدية الرئيس الفرنسي بعد أسابيع على نجاح ماركل في إقناع خطيبها بالإقلاع عن التدخين.

وذكرت شركة "إس تي دوبون" الفرنسية التراثية الفاخرة، التي تتخذ من لندن مقراً لها، أنها تعلن بسرور أن مجموعتها "إس تي 007" ستكون الهدية الرسمية باسم فرنسا من الرئيس ماكرون إلى الأمير هاري".

وأضاف المتحدث أن مجموعة "إس تي دوبون 007" واحدة من عدة هدايا أخرى للأمير هاري وميغان ماركل".