بماذا رد الفرعون صلاح على مقارنته بميسي ورونالدو؟

جهينة نيوز

رد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على مقارنته بالأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد.

وقال صلاح عندما سؤل عن شعوره لدى مقارنته بميسي ورونالدو الأفضل في العالم حاليا، إنه لا يريد التصريح عن شعوره بالمقارنة، وأشار إلى أنه يتمنى أن يكون مثلهما في المحافظة على التألق وثبات المستوى لأكثر من 10 سنوات.

وأضاف: "ميسي ورونالدو لاعبين عظام، ولكني غير منزعج من ترتيبي بينهما".

وتألق صلاح بصورة لافتة للأنظار في أولى مواسمه مع ليفربول، وكسر أكثر من رقم قياسي مع الريدز حتى الآن، أبرزها الرقم القياسي لأسطورة الليفر إيان راش، بوصوله إلى 41 هدفا في جميع المسابقات، متجاوزا بفارق هدف واحد إنجاز إيان راش، الذي حققه في موسم 1986-1987.

كما حطم الفرعون المصري رقم رونالدو، كأول لاعب يسجل في أكبر عدد من المباريات خلال موسم واحد، برصيد 23 مواجهة.

وسيلتقي رونالدو وصلاح وجها لوجه في المباراة التي ستجمع فريقيهما ريال مدريد وليفربول في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي ستقام على أرضية الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف في الـ26 من مايو ايار الجاري.

روسيا اليوم