توجيه باعادة فتح المطارات العراقية ورفع الحظر عن حركة المرور

جهينة نيوز

أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم السبت، أمرا يقضي بفتح المطارات العراقية أمام حركة الطيران بعد إغلاقها لتأمين الانتخابات البرلمانية.

وذكر مكتب العبادي في بيان مقتضب على صفحته الرسمية أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وجه بفتح المطارات العراقية أمام حركة الطيران ورفع حظر حركة المرور في جميع المحافظات".

وأضاف: "العبادي خول قادة العمليات فرض حظر جزئي في القطاعات التي يوجد فيها تهديد أمني حسب تقييم الأجهزة الأمنية والاستخبارية".

يذكر أن انتخابات مجلس النواب العراقي قد انطلقت صباح اليوم في كافة المحافظات العراقية، حيث يتنافس فيها آلاف المرشحين على الفوز بـ328 مقعدا في البرلمان.