تنبؤات بانهيار "سد النهضة" الإثيوبي!

جهينة نيوز

كشف الدكتور أحمد الشناوي، خبير موارد المياه وتصميمات السدود في مصر، إنه من المتوقع انهيار سد النهضة بحلول عام 2022 بعد أن يتم ملؤه، على غرار سد كينيا الذي انهار قبل 3 أيام.

وأضاف الشناوي، أن سد سولاي القريب من مدينة ناكورو في كينيا انهار بسبب عاصفة مطرية، وهو مبني على نفس نوعية وطبقة الفالق الأرضي التي يتم بناء سد النهضة عليها، ما ينبئ بانهيار سد إثيوبيا بعد انتهاء ملئه.

وأوضح أن انهيار سد النهضة كارثة لأنه سيسبب تسونامي بارتفاع أمواج يصل إلى 145 مترا ما يعني تدمير مصر والسودان وإبادة أكثر من 80 مليون نسمة هم سكان محافظات نهر النيل.

وانهار منذ أيام سد سولاي القريب من مدينة ناكورو التي تبعد حوالى 160 كلم شمال نيروبي في كينيا وارتفع عدد قتلاه إلى 48 خلال 72 ساعة فقط.

المصدر: صدى البلد