ايران تطالب بضمانات اوروبية للاستمرار بالاتفاق النووى

جهينة نيوز

أكد نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامى الايرانى علي مطهري عزم بلاده اتخاذ قرار جديد بخصوص الاتفاق النووى فى حال لم تقدم أوروبا ضمانات قوية للحفاظ على هذا الاتفاق بعد انسحاب اميركا منه.

وقال مطهري في تصريح اليوم "يجب أن ننتظر حتى الاسبوعين المقبلين لنرى مسار محادثات الحكومة الايرانية مع الاوروبيين حينذاك سيصبح الامر واضحا" مضيفا سنرى ما اذا كان الاوروبيون سيصمدون ويقفون بوجه أميركا أم أنهم يريدون اضاعة الوقت.

واشار مطهرى الى وجوب اتخاذ القرار الجديد بخصوص الاتفاق النووي في حال الفشل بحصول طهران على ضمانات قوية للاستمرار بالاتفاق النووي.

بدوره اكد قائد القوات البرية بالجيش الايرانى العميد كيوميرث حيدري أن تعامل الرئيس الاميركى دونالد ترامب مع الاتفاق النووى وانسحابه

من التزامات بلاده به لن يكون له التأثير الذى يتمناه الكيان الصهيوني.

واوضح حيدرى فى تصريحات اليوم أن القوات البرية بالجيش الايراني وضعت تقويما مبنيا على التصدى لكيان الاحتلال الصهيونى الغاصب.

كما اكد مساعد قائد الجيش الايرانى لشوءون التنسيق الادميرال حبيب الله سيارى في تصريح اليوم ان القوات المسلحة الايرانية تمتلك قوة

قادرة على مواجهة اى تحرك او تهديد قد يقومون به.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب أعلن الثلاثاء الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووى الموقع بين ايران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015 واعادة العمل بالعقوبات على طهران رغم معارضة الاتحاد الاوروبي لذلك.