28 معرضاً في مدينة المعارض حتى نهاية العام الجاري

جهينة نيوز

بلغ عدد المعارض التي ثبتت حجوزاتها خلال العام الحالي في مدينة المعارض على طريق مطار دمشق الدولي 28 معرضاً انعقد منها 7 إلى الآن.

وقال مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية فارس كرتلي: إنه “بعد صدور قرار نقل جميع المعارض من داخل مدينة دمشق إلى مدينة المعارض على طريق مطار دمشق الدولي تم تثبيت الكثير من المعارض لا سيما التي تتميز بعدد مشاركين كبير كونها بحاجة لمساحات أوسع للأجنحة وهو ما يتوفر على أرض مدينة المعارض على عكس قاعات الفنادق في المدينة”.

وبين كرتلي أن ذروة انعقاد المعارض تركزت في أشهر أيار وحزيران وتموز لافتاً إلى تزامن انعقاد معرضين أمس على أرض المدينة استقبلا عدد كبيرا من الزوار من مختلف البلدان في دليل على تطور ونجاح هذه المعارض وما يدعو لدعمها وتأمين مستلزمات نجاحها.

وأكد كرتلي أن من أهم المعارض القادمة الدورة 60 من معرض دمشق الدولي ومعرض إعادة إعمار سورية عمرها 4.

سانا