وفاة النجم "سكوت هوتشيسون" بظروف غامضة!

السبت, 12 أيار 2018 الساعة 12:54 | ثقافة وفن, موسيقى

وفاة النجم

جهينة نيوز:

كشفت الشرطة الاسكتلندية أن الجثة التي وجدتها أول من أمس (الخميس)، تعود إلى مغني فرقة Frightened Rabbit سكوت هوتشيسون البالغ من العمر (36 عاماً) المختفي منذ يوم الأربعاء الماضي.

وقد عثرت الشرطة في بور إدغار بالقرب من ساوث كوينزفيري عند الساعة الثامنة والنصف من صباح الخميس على الجثة، فأثبتت التحليلات المخبرية أنها لهوتشيسون الذي شوهد آخر مرة عند الساعة 1 صباحاً يوم الأربعاء، عندما غادر فندق "داكوتا" في جنوب كوينزفيري.

ونشرت الفرقة حينئذ رسالة على مواقع التواصل جاء فيها: "نحن قلقون على سكوت ، الذي فُقد منذ فترة حتى الآن. قد يكون في حالة هشة وربما لا يتخذ أفضل القرارات لنفسه في الوقت الحالي".

وأعلمت الشرطة خبر الوفاة إلى عائلة الراحل، من دون أن تكشف سبب الوفاة حتى الساعة.


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