خسائر مادية واضرار بالمحاصيل الزراعية جراء عاصفة مطرية فى طرطوس وريفها

جهينة نيوز

أدت العاصفة المطرية التى شهدتها محافظة طرطوس الى حدوث فيضانات وسيول أسفرت عن غمر عدد من الشوارع وقطع بعض الطرقات فى منطقة بانياس وغمر مساحات واسعة من البيوت البلاستيكية واحداث أضرار فى سهول بانياس وريفها.

وبين محمد رسلان رئيس مجلس مدينة بانياس ان غزارة الامطار أدت الى جريان غزير للانهار الموسمية القادمة من المناطق الجبلية باتجاه المدينة محملة بالطمى الذى أدى لاغلاق المصارف المطرية وارتفاع منسوب المياه ضمن شوارع واحياء المدينة والتسبب فى خسائر ولا سيما للمحلات والمستودعات الواقعة فى المناطق المنخفضة لافتا الى ان

ورشات البلدية تتابع حاليا عمليات تعزيل الشوارع وفتح المصارف المطرية موءكدا انحسار الاضرار بشكل كبير.

وفى ريف القدموس تعرضت المحاصيل الزراعية لاضرار كبيرة ومنها محصول التبغ اضافة الى تضرر بعض المنازل فى عدد من قرى المنطقة.