خسائر مادية واضرار بالمحاصيل الزراعية جراء عاصفة مطرية فى طرطوس وريفها

السبت, 12 أيار 2018 الساعة 12:50 | شؤون محلية, أخبار محلية

خسائر مادية واضرار بالمحاصيل الزراعية جراء عاصفة مطرية فى طرطوس وريفها

جهينة نيوز

أدت العاصفة المطرية التى شهدتها محافظة طرطوس الى حدوث فيضانات وسيول أسفرت عن غمر عدد من الشوارع وقطع بعض الطرقات فى منطقة بانياس وغمر مساحات واسعة من البيوت البلاستيكية واحداث أضرار فى سهول بانياس وريفها.

وبين محمد رسلان رئيس مجلس مدينة بانياس ان غزارة الامطار أدت الى جريان غزير للانهار الموسمية القادمة من المناطق الجبلية باتجاه المدينة محملة بالطمى الذى أدى لاغلاق المصارف المطرية وارتفاع منسوب المياه ضمن شوارع واحياء المدينة والتسبب فى خسائر ولا سيما للمحلات والمستودعات الواقعة فى المناطق المنخفضة لافتا الى ان

ورشات البلدية تتابع حاليا عمليات تعزيل الشوارع وفتح المصارف المطرية موءكدا انحسار الاضرار بشكل كبير.

وفى ريف القدموس تعرضت المحاصيل الزراعية لاضرار كبيرة ومنها محصول التبغ اضافة الى تضرر بعض المنازل فى عدد من قرى المنطقة.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا