رئيس الوزراء الماليزي السابق يستقيل من رئاسة حزبه وتحالفه

جهينة نيوز

استقال رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق من رئاسة حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو وكذلك رئاسة تحالف باريسان.

ونقلت رويترز عن نجيب قوله اليوم ان نائبه أحمد زاهد حميدي سيتولى رئاسة حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الحزب الاساسى في تحالف باريسان.

وأضاف نجيب "نشعر جميعا بالحزن بسبب ما حدث لكننا كحزب يلتزم بمبادىء الديمقراطية نقبل قرار الشعب" فى اشارة لهزيمة التحالف الذي حكم البلاد طويلا فى الانتخابات العامة يوم الاربعاء الماضى.

وكانت نتائج الانتخابات العامة فى ماليزيا اظهرت حصول تحالف /الامل/ الذى يتزعمه مهاتير محمد على 113 مقعدا من أصل 222 فى البرلمان بينما حصل تحالف باريسان برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نجيب عبد الرزاق على 79 مقعدا.