محادثات أستانا 9 كاملة النصاب الاثنين المقبل

جهينة نيوز

أعلنت الخارجية الكازاخستانية أن جميع أطراف عملية أستانا، بمن فيها "المعارضة المسلحة"، أكدت مشاركتها في الجولة التاسعة من المفاوضات المقررة يومي الـ14 والـ15 من الشهر الجاري.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم السبت: "ستشارك في المفاوضات المرتقبة في عاصمة كازاخستان وفود من الدول الضامنة روسيا وتركيا وإيران، إضافة إلى الحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة".

وأضاف البيان أن وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ووفدا من الأردن، سيشاركان في الاجتماع بصفة مراقبين.

وسيترأس الوفد الروسي ألكسندر لافرينتيف، مبعوث الرئيس الروسي الخاص بالتسوية السورية، فيما سيترأس الوفد التركي سيدات أونال نائب وزير الخارجية، والوفد الإيراني حسين جابري أنصاري مساعد وزير الخارجية.

وعشية انطلاق المفاوضات، تعتزم الدول الضامنة إجراء سلسلة مشاورات ثنائية وثلاثية على مستوى الخبراء.

يذكر أن الجولة الثامنة من مفاوضات أستانا عقدت في العاصمة الكازاخستانية في ديسمبر الماضي.

روسيا اليوم