دخول عدد من الحافلات إلى الرستن لإخراج الدفعة الرابعة من الإرهابيين وعائلاتهم من ريفي حمص وحماة

جهينة نيوز

دخلت عدد من الحافلات من طريق حمص-تلبيسة إلى الرستن لإخراج الدفعة الرابعة من الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي إلى شمال سورية.

وافادت الاخبارية السورية ان عملية الخروج الارهابيين ستتم من جهتي الرستن والكافات حيث تم دخول 50 حافلة عبر معبر الكافات بريف حماه الجنوبي الشرقي الذي تم فتحه حديثا لنقل الإرهابيين إلى الشمال السوري.

وتم مساء أمس إخراج 71 حافلة تقل الدفعة الثالثة من الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي إلى شمال سورية تمهيدا لإعلان هذه المنطقة خالية من الإرهاب.