نادال يفقد صدارة التصنيف العالمي للتنس بخسارته بدور الثمانية في بطولة مدريد

جهينة نيوز

تعرض الاسباني رفائيل نادال أمس لهزيمة مفاجئة أمام النمساوي دومينيك تيم وبمجموعتين دون مقابل بواقع 5-7 و3-6 في دور الثمانية ببطولة مدريد المفتوحة للتنس وهي نتيجة تعني فقدانه صدارة التصنيف العالمي.

وكان تيم الذي خسر أمام نادال في دور الثمانية ببطولة مونت كارلو الشهر الماضي آخر لاعب يهزم النجم الاسباني على الملاعب الرملية وذلك في بطولة روما للأساتذة العام الماضي.

وسجل نادال رقما قياسيا بالفوز في 50 مجموعة متتالية على نوع واحد من أرضيات الملاعب بالتفوق على الأرجنتيني دييغو شوارتزمان أمس الاول.

وتراجع نادال جعل السويسري روجر فيدرر يستعيد صدارة التصنيف العالمي الجديد.

ورغم الهزيمة سيظل نادال مرشحا للفوز ببطولة فرنسا المفتوحة هذا الشهر ليمدد رقمه القياسي إلى 11 لقبا.

وتعني النتيجة أن تيم أصبح ثالث لاعب فقط بعد الأرجنتيني جاستون جاوديو والصربي نوفاك ديوكوفيتش يهزم نادال على الملاعب الرملية في ثلاث مناسبات.

وسيتقابل اللاعب النمساوي المصنف الخامس مع الجنوب أفريقي كيفن أندرسون في الدور قبل النهائي في وقت لاحق اليوم.