16 ايار الجاري موعد الكشف عن تشكيلة منتخب انكلترا لخوض مونديال روسيا

جهينة نيوز

أعلن مدرب منتخب إنكلترا لكرة القدم غاريث ساوثغيت، امس الجمعة، أنه سيكشف في 16 مايو ايار التشكيلة التي ستخوض مونديال 2018 في روسيا من 14 يونيو حزيران إلى 15 يوليو تموز.

وسيعلن ساوثغيت التشكيلة النهائية من 23 لاعبا الأربعاء المقبل، ويعقد في اليوم التالي مؤتمرا صحفيا يجيب فيه على أسئلة الصحفيين حولها.

وحدد الاتحاد الدولي (فيفا) الرابع من يونيو حزيران موعدا نهائيا لتسليمه التشكيلات المشاركة في المونديال.

وسيغيب عن تشكيلة ساوثغيت لاعب وسط ليفربول أليكس أوكسلايد-تشامبرلاين بسبب إصابة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد روما الإيطالي، ومدافع الفريق “الأحمر” جو غوميز الذي خضع لعملية جراحية إثر إصابته في الكاحل خلال مباراة ودية بين إنكلترا وهولندا في مارس.

ويستعد منتخب “الأسود الثلاثة” للمونديال بمباراة أولى ضد نيجيريا في الثاني من يونيو حزيران، وثانية ضد كوستاريكا في السابع منه.

وتخوض إنكلترا مباراتها الأولى في المونديال ضد تونس في الـ 18 يونيو حزيران قبل مواجهة بلجيكا ثم بنما في ختام الدور الأول للمجموعة السابعة.

المصدر: أ ف ب