الاتحاد الاوروبي "سيفي بجميع التزاماته بموجب الاتفاق النووي"!

جهينة نيوز

أكدت ممثلة ​الاتحاد الأوروبي​ للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ​فيديريكا موغريني​ "التزام ​بروكسل​ ب​الاتفاق النووي​ مع ​طهران​".

وفي كلمة لها خلال مؤتمر حول التضامن في ​أوروبا​، بمدينة فلورنسا الإيطالية، اوضحت موغريني "اننا سنفي بجميع التزاماتنا بموجب الاتفاق من أجل أمن منطقتنا، وسنساعد الجهات الأخرى على مواصلة الوفاء بالتزاماتها".

وأكدت أنه "منذ أكثر من عام أقول لأصدقائنا في ​الإدارة الأميركية​ أن هذا الاتفاق ليس ثنائياً، بل هو أحد قرارات ​الأمم المتحدة​، ولا يمكن لدولة خرقه بمفردها".

وأعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ "انسحاب بلاده من الاتفاق الذي عقدته الإدارة السابقة والدول الكبرى مع طهران، وتعهد بفرض عقوبات على الأخيرة، رغم اعتراض جميع الأطراف الأخرى الموقعة عليه".

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