مراكز الاقتراع العراقية تفتح أبوابها لاول انتخابات برلمانية بعد هزيمة "داعش"!

السبت, 12 أيار 2018 الساعة 10:15 | سياسة, عربي

مراكز الاقتراع العراقية تفتح أبوابها لاول انتخابات برلمانية بعد هزيمة

جهينة نيوز

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال الناخبين العراقيين في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ هزيمة تنظيم "داعش".

ويحق لـ 24 مليون عراقي التصويت في 18 محافظة، وتستمر الانتخابات ليوم واحد فقط بنظام إلكتروني يطبق للمرة الأولى في البلاد هذا العام.

وتعد الانتخابات البرلمانية العراقية الحالية، هي أول انتخابات برلمانية عراقية بعد هزيمة "داعش" وثاني انتخابات عراقية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011، ورابع انتخابات منذ سقوط النظام السابق عام 2003، لانتخاب مجلس النواب العراقي، الذي بدوره ينتخب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية.


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