الفيفا يبدأ مشاوراته بشأن توسيع مونديال الأندية والاتحاد الأوروبي قلق

جهينة نيوز:

تابع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مشاوراته هذا الاسبوع مع مختلف الأطراف، بما فيها الأندية الاوروبية الكبرى، بشأن مشروع اصلاح كاس العالم للاندية والدوري العالمي للأمم التي يدعمها رئيس "الفيفا" جاني انفانتينو ويبدي الاتحاد الاوروبي قلقه حيالها.

واشارت مصادر الفيفا الى أن اجتماعا جديدا عقد الجمعة في ايطاليا شارك فيه ناديا ميلان وانتر ميلان الايطاليان.

وافادت مصادر متطابقة عن عقد اجتماع الاربعاء في مقر "الفيفا" الاربعاء جمع سبعة اندية، لا سيما الخمسة الابطال في الدوريات الاوروبية الخمسة الكبرى على غرار مانشستر سيتي الانكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي، اضافة الى مانشستر يونايتد الانكليزي.

وكان أول لقاء عقد في 20 نيسان/أبريل الماضي وضم عشرة من هذه الاندية الكبرى بما فيها بايرن ميونيخ الالماني ويوفنتوس الايطالي.

ويريد السويسري انفانتينو نفض الغبار عن كأس العالم للاندية عن طريق تنظيمها كل أربع سنوات، بدءا من العام 2021، بمشاركة 24 نادياً، منها 12 أوروبيا. علما بأن هذه المسابقة تقام سنويا وبمشاركة سبعة فرق.

كما يأمل رئيس "الفيفا" اقامة "دوري للأمم" تشارك فيه المنتخبات المتوجة بالبطولات القارية، وهو أشبه بكأس للعالم مصغر، يجمع كل عامين 8 منتخبات دولية.

ويؤكد انفانتينو أن مجموعة من المستثمرين ستضمن عائدات تصل الى 25 مليار دولار (20,9 مليار يورو) لهاتين المسابقتين.

واشار الفيفا في بيانه الى أن اجتماع الاربعاء "سمح لنا أن ندرك الاهتمام الحقيقي بالاصلاح الكامل لكأس العالم للاندية وتطوير نموذج جديد للمنافسة من شأنه أن يفيد مجتمع كرة القدم حول العالم".

واكد "الفيفا" أنه بدأ مشاورات "مع الاتحادات القارية والوطنية والاندية والدوريات واللاعبين" إضافة إلى رابطة الاندية الاوروبية، وسوف "يتابع مشاوراته من اجل تحسين وتطوير اقتراحاته".

- قلق الاتحاد الاوروبي -

وقال مدرب انتر ميلان لوتشانو سباليتي الجمعة ان الامين العام المساعد للفيفا الكرواتي زفونيمير بوبان "قدم لنا مشروع كأس العالم العالم للاندية الجديد. لقد اعجبني هذا المشروع ويبدو لي مهما".

واضاف "انها فكرة جيدة تظهر ان هدف انفانتينو هو جعل كرة القدم مسألة مركزية. طريقته في اتخاذ القرارات تظهر لي كم هو مهتم بمصلحة اللعبة".

وأمام "الاعتراض الشديد" من قبل رابطة الدوريات الاوروبية للمحترفين الاسبوع الماضي، أبدى الاتحاد الاوروبي قلقه ايضا مما يحصل.

وقال متحدث باسم الاتحاد الاوروبي في رسالة لوكالة "فرانس بريس" أن "جميع الاعضاء الاوروبيين في مجلس الفيفا وجهوا رسالة مشتركة وقعها رئيس الاتحاد الاوروبي (الكسندر تشيفيرين) الى جاني انفانتينو يعبرون فيها عن قلقهم بشأن هذه المسألة".

وكان المنتدى العالمي للبطولات وافق الثلاثاء على "معارضة شديدة لأي خطة يقوم بها الفيفا ومن شأنها تطوير مسابقات سيكون لها تأثير سلبي على روزنامة مكتظة بالاحداث".

وبالنسبة لهذا المنتدى الذي يترأسه ريتشارد سكودامور رئيس رابطة الدوري الإنكليزي، "من المناسب معارضة اي مسابقة جديدة للاندية من شأنها أن تزعزع التوازن التنافسي للبطولات الوطنية".

المصدر أ ف ب