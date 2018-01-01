أبراج يوم السبت 2018/5/12 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 5/12: شديد العاطفة، طباع حادة، واضح، قاسي بعض الشيء، لا يحب التعامل مع الذين لا يفكرون بنفس طريقته، يتدخل في الصغيرة والكبيرة،لديه سرعة حركة، طاقة كبيرة، نتائجه دائماً تكون مرضية لأنه يرضي عائلته، متفاخر في نفسه، حساس، لكن لا يخصع لأوانر بأعلى من سلطته، لذلك وِلد ليكون ملك في حياته، ويؤمن بالرفاهية دائماً، وغيور، ويلازم أولاده أو يحب الأطفال،ودائماً يهتم بالمظاهر، السنة فيها مشروع سفر لكي تحصل على أموال، تعب صحي، مشاكل وارهاق وتوتر وخلافات منزلية، الأشهر القادمة فرصة مغرية لمشاريع والحظ معك، نجاح بشرط العمل كامل و منتهي، السنة الماضية كانت سنة صعبة لكن السنة النجاح لا يأتي بصدفة لكن بعملك سيأتي لأن السنة فيها انفراجات، وتوقع للسنة بالنسبة لك يمكن أن يكون عندك عقار جديد أو ارث أو تحصيل أمور مال نائمة قديمة ممكن أن توقع عليها في نهاية السنة، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: القمر لليوم الثاني عندك يشحن لك بطاقة ممتازة في الحماس أمام أي عمل لكن بوجود أحياناً الشمس الموجودة في الجدي التي تعمل لك القليل من التعب، لذلك اليوم النتائج التي تحصدها احتمال أن تكون قاسية قليلاً لكن تذكر التحدي لا يعطي نفع لذلك حاول أن تستغل وجود القمر عندك لتفرض رأيك ولا تنسى انك اليوم تحب الأضواء والأنظار، سوف تكثر حساباتك ويمكن أن تظهر لك بالأجواء وتشغل لك بالك مهما كانت الفترة مزعجة، ممكن أن تشغل لك بعض الأمور الايجابية والجيدة بانتظارك اليوم تنقلات، وكن واسع الأفق لأن احتمالات كثيرة وخاصةً القمر عندك يعطيك طاقة وقوة ونشاط مولود الحمل.

الثور: اليوم طاقة منخفضة وتشعر في رغبة بأن تريح لكن أنت تدخل بعالم النسيان، اليوم مزاجية، احتمال وعكة صحية، احتمال مصادفات مزعجة تزداد خلافات، لذلك اليوم انتبه ورتّب أمورك، كونك صاحب قلب واسع فكّر جيداً قبل أن تفعل أي شيء أمام المحيطين ولا تثق فيهم اليوم، بالمعنى غداً وضعك أفضل، لكن اليوم يجب أن تكون هادئ يوجد معاتبة ونميمة لك مولود الثور.

الجوزاء: اليوم المحبين يدعوك و يعملو على ازالة أي عقبة بطريقك من خلال أحاديث مناقشات حول مواضيع تلائم ذهنك، اليوم التمهّل والتريّس يفيدوك ريثما يأتي الوقت الملائم لاتخاذ القرارات، لكن اليوم الأصدقاء يوجد تعديل على بعض الخطط، اليوم تأخذ قرارات، في هذه اللحظة تحضّر نفسك و تدع أفكارك ايجابية حتى تتجنب الصدمات لأن اليوم يمكن أن تطلب مساعدة أو أمنية مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم يجب أن تتمالك أعصابك، ويجب أن تقاوم أي انتقاد وسخرية وسيطرة على محيطك، وتتحمل في هذه الفترة انقلاب في أمورك بشكل تدريجي، و يزداد عملك وتتحدى الظروف لتحصل على نتيجة ممكنة، يمكن أن تميل كفة الميزان لصالحك، إذاً عليك أن تنظم أمورك لأن فترتك تشير إلى تضارب في المواعيد، كن هادئ و العمر مرة وليس مرتين لذلك مولود السرطان اليوم حافظ على انجازاتك قدر الامكان.

الأسد: الحواجز تزول وفي أخبار جميلة وفي وعود متنوعة ويوجد تواصل مع الآخرين، يجب أن تدّعم خطواتك وتكسب أصدقاء بسهولة، تهتم بالتتقل والسفر، احتمال أخبار من مكانب بعيد، اليوم بزداد انتقادك، تعاني من توتر على صعيد عملك، لكن إذا سفر كن صاحي، واليوم بالعموم هو للأوراق للمعاملات للانتقال من حال لحال، أو يمكن أن يكون في عندك استقبال زوّار أو توديع زوّار مولود الأسد.

العذراء: اليوم يوجد انشغال في حسابات مالية مابين الكسب المشترك وسداد الديون، حلول تعطي لبعض المواقف أهمية خاصة على صعيد اجتماعي أو أصدقاء لكن سوف تحقق أمنية على صعيد العمل اليوم، وتشعر بتجدد الفكر وتكون الأجواء هادئة، وتزداد رغبتك بالحركة التي فيها فواتير استحقاقات، لكن الفرصة المالية على الطريق، لكن للبعض من مواليد العذراء ممكن أن يكون عندهم مرافقة مريض اليوم مولود العذراء.

الميزان: اليوم نهارك ضاغط، انتقادات، يجب أن تكون دبلوماسي، لا تعاند وخاصةً على صعيد الشركاء، سوف يكون بانتظارك بعض المشاريع لها علاقة بالمال أو تزداد رغبتك في تحصيل أعلى مستوى ربح في عملك، يمكن أن تحصل معرفة جديدة، اليوم تأخذ وتعطي، تحل مشاكلك لكن خصم أقوى منك مولود الميزان.

العقرب: اليوم يتراكم العمل عندك تزداد طلبات من جهة الأهل أو العمل أو الأصدقاء، هذه الفترة فيها فوضى، نظّم أمورك وانتبه على صحتك ولا تطلق أحكامك بسرعة، سوف تستقبل زوّار يزعجوك ويكون في ضغط عليك في العمل لذلك حاول نسيان هذه الصفحات الماضية وافتح صفحات جديدة لتعلن اليوم عن أن تكسب تقدير وشكر من عملك، لذلك اليوم نظّم أمورك مولود العقرب

القوس: الحظ معك، أجوائك جميلة، لا تهمل وجود الحبايب، تقرب للأحبة وتعامل مع محيطك بتفاؤل، يوجد فرصة مالية على الطريق، يوجد خبر معنوي، سوف تشعر قليلاً بضغط ذهني، مع ذلك جيد نهارك، لا تستسلم حاول أن تناضل وأن تتقدم لأن سوف تظهر في صورة جميلة، ويمكن وجود قصص تتعلق بتغيير أمكنة، ممكن اهتمام بأولاد أو أخبار تخص أولاد، لكن الحظ جانبك اليوم مولود القوس.

الجدي: الأجواء يوجد فيها ازعاجات في العائلة، لا تدع هذا الشيء يؤثر على نفسيتك، احتمال قلق وملل، هو السبب لذلك لا تعصب ويمكن أن يكون في مساعدة من قبل العائلة، لكن أكثر شيء اليوم في هذه الفترة فيها نافعة على صعيد تصليحات وأعطال ويمكن أن يكون في بعض التركيز على أمر شخصي أو خبر عاجل يمكن أن تغيير مكانك اليوم مولود الجدي.

الدلو: اليوم أجوائك نشاط اجتماعي، استقبالات، زوّار، سفر قصير، مواعيد، اليوم حجتك قوية وعلى الأغلب أحاديث سوف تكون أنت الأقوى فيها، تزداد اتصالاتك، وسوف تكون محور حركة فعّال بأي جو تتواجد فيه، عليك الاهتمام والأهم أن لا تتكل على الآخرين لأن اليوم أنت كثير النشاط مولود الدلو.

الحوت: تكثر حساباتك المالية في بعض المدفوعات اللازمة، اضبط مصاريفك، تعاني نقص بالسيولة، سوف تفتح صفحة جديدة على صعيد المواضيع المالية، بالمعنى أنك سوف تدفن المشاكل اليوم وتعمل مصالحة مع ذاتك وتزداد طموحاتك بالعمل وتنطلق نحو عوالم جديدة، قوتك وحدسك تزداد، وتسمع أخبار تريحك هي أخبار تخص الأمور المالية، مكاسب، هدايا، أشياء ضائعة، بالمعنى سوف تنفرج همومك مولود الحوت