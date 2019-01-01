استقالة مسؤول عمليات التفتيش في وكالة الطاقة الذرية

جهينة نيوز

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة عن استقالة مسؤول عمليات التفتيش في الوكالة التابعة للأمم المتحدة، مرجعة السبب لأمور شخصية سرية متعلقة به.

وتأتي استقالة تيرو فارخورانتا من منصبه في وقت تشهد فيه الساحة الدولية سجالا حادا عقب انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني واتهامه إيران بعدم الالتزام بتعهداتها، الأمر الذي نفته الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأكدت التزام طهران بجميع بنود الاتفاق.

وذكرت الوكالة، التي تتخذ من فيينا مقرا لها، أن رئيس فريق الإدارة المعني بالملف الإيراني سيكون قائما بأعمال فارخورانتا.

فيما يعتزم المدير العام للوكالة تعيين خليفة دائم لفارخورانتا في أقرب وقت ممكن، حسب قوله.

المصدر : وكالات