خروج 71 حافلة تقل الدفعة الثالثة من مسلحي ريفي حمص الشمالي وحماه الجنوبي

جهينة نيوز

خرجت 71 حافلة تقل الدفعة الثالثة من الإرهابيين الرافضين للتسوية من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي مع عائلاتهم إلى شمال سورية وفقا للاتفاق الذي تم في الأول من الشهر الجاري.

وأفاد وكالة سانا بأنه “بعد اكتمال تجهيز الحافلات وتسييرها باتجاه نقطة تجمعها عند جسر الرستن شمال مدينة حمص بنحو 20 كم تم مساء اليوم إخراج 71 حافلة وعلى متنها المئات من الإرهابيين الرافضين للتسوية مع عائلاتهم في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي وسلكت وجهتها نحو شمال سورية”.

ولفتت إلى أن “إخراج الحافلات تم بعد إجراءات تفتيش صارمة تم خلالها التدقيق في اللوائح الاسمية لمنع الإرهابيين من إخراج أي شخص من الأهالي تحت الضغط والتهديد”.

ودخلت صباح اليوم عشرات الحافلات من اتجاه حمص على طريق تلبيسة-الرستن لأول مرة بعد أن تمت إعادة تأهيله حيث تنتظر هذه الحافلات داخل مدينة الرستن لإتمام تجهيزها وإخراجها إلى نقطة تجميعها قرب جسر المدينة.

وأشارت الوكالة إلى أن المجموعات الإرهابية قامت بتفجير مقراتها الرئيسية داخل مدينة الرستن حيث سمعت أصوات انفجارات وشوهدت أعمدة دخان تتصاعد في سماء المدينة وذلك بغية إخفاء ارتباطاتها وعلاقاتها مع القوى الخارجية المعادية للسوريين.