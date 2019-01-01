الشرطة الأمريكية تعتقل مشتبها به في إطلاق نار محتمل داخل مدرسة

جهينة نيوز

أكدت الشرطة في لوس انجلوس أنها اعتقلت شخصا صباح اليوم الجمعة بعد الاستجابة لبلاغات وردت عنأكدت الشرطة في لوس انجلوس أنها اعتقلت شخصا صباح اليوم الجمعة بعد الاستجابة لبلاغات وردت عن إطلاق نار محتمل داخل مدرسة ثانوية في جنوب ولاية كاليفورنيا، ولم ترد تقارير بعد عن أعيرة نارية أو ضحايا.

وقال بوب بوس، المتحدث باسم شرطة لوس أنجلوس، إن المشتبه به الذي لم يكشف عن هويته، لم يكن مسلحا وقت اعتقاله، مضيفاً: "ما زلنا نبحث عن سلاح".

وقال راؤول مالدونادو، المشرف على المنطقة التعليمية التي تقع فيها المدرسة في بيان إن "وجود مطلق نار نشط في وقت سابق هذا الصباح داخل مدرسة هايلاند الثانوية قد تأكد، على ما يبدو اعتقل الشخص بالفعل".

وتلقت إدارة الشرطة بلاغات متعددة عن وجود مسلح بالمدرسة التي تبعد نحو 90 دقيقة إلى الشمال من لوس انجلوس.

وقال بوس إن الشرطة توجهت أيضا إلى مدرسة أخرى تبعد بضعة أميال، هي مدرسة مانزانيتا الابتدائية، وذلك بعد ورود بلاغات عن سماع صوت إطلاق نار، مشيراً إلى أن "الناس قد سمعوا صوت أعيرة نارية، لكن لا يوجد تأكيد لذلك".

وذكرت الشرطة على "تويتر" أن أفرادها فتشوا المدرسة ولم يجدوا ما يشير إلى ارتكاب جريمة. إطلاق نار محتمل داخل مدرسة ثانوية في جنوب ولاية كاليفورنيا، ولم ترد تقارير بعد عن أعيرة نارية أو ضحايا.

وقال بوب بوس، المتحدث باسم شرطة لوس أنجلوس، إن المشتبه به الذي لم يكشف عن هويته، لم يكن مسلحا وقت اعتقاله، مضيفاً: "ما زلنا نبحث عن سلاح".

وقال راؤول مالدونادو، المشرف على المنطقة التعليمية التي تقع فيها المدرسة في بيان إن "وجود مطلق نار نشط في وقت سابق هذا الصباح داخل مدرسة هايلاند الثانوية قد تأكد، على ما يبدو اعتقل الشخص بالفعل".

وتلقت إدارة الشرطة بلاغات متعددة عن وجود مسلح بالمدرسة التي تبعد نحو 90 دقيقة إلى الشمال من لوس انجلوس.

وقال بوس إن الشرطة توجهت أيضا إلى مدرسة أخرى تبعد بضعة أميال، هي مدرسة مانزانيتا الابتدائية، وذلك بعد ورود بلاغات عن سماع صوت إطلاق نار، مشيراً إلى أن "الناس قد سمعوا صوت أعيرة نارية، لكن لا يوجد تأكيد لذلك".

وذكرت الشرطة على "تويتر" أن أفرادها فتشوا المدرسة ولم يجدوا ما يشير إلى ارتكاب جريمة.