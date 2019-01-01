موغيريني.. سنحافظ على الاتفاق النووي مع ايران

الجمعة, 11 أيار 2018 الساعة 19:40 | سياسة, عالمي

موغيريني.. سنحافظ على الاتفاق النووي مع ايران

جهينة نيوز

أعلنت المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، لأنه يعمل.

وقالت موغيريني خلال مؤتمر في فلورنسا اليوم الجمعة: "إن حالة العالم اليوم هي حالة من الفوضى، وانتشار الأزمات، ويبدو أن المواجهة تغلبت على العقلانية… وفي اللحظة التي لا يسير فيها كل شيء على ما يرام، هناك حاجة ماسة إلى العقلانية والهدوء وقابلية التنبؤ والاحترام والحوار لتفادي أسوأ السيناريوهات ومنع انتشار الصراعات واحتواء التوتر، والحفاظ على ما يزال يعمل، وهذا ما نعتزم فعله في حالة الاتفاق الإيراني."

المصدر: سبوتنيك


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