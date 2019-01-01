إتفاق مبدئي لاقامة سباق فورمولا واحد في ميامي عام 2019

جهينة نيوز:

وافقت مدينة ميامي الاميركية على الدخول في مفاوضات مع مالكي بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا واحد من اجل تنظيم الجائزة الكبرى في ولاية فلوريدا عام 2019.

وصوت الاعضاء الخمسة في لجنة بلدية ميامي بالاجماع لصالح القرار "فورمولا واحد/ حلبة سباق" وهي خطوة لقيت دعم عمدة المدينة فرنسيس سواريز الذي قال "اعتقد باننا سنصبح اول مدينة في العالم تملك سباق فورمولا واندية من الرياضات الخمس الكبرى".

واضاف "من الناحية الاقتصادية، فهي فرصة لا تصدق لمدينتنا وكل المنطقة في ولاية فلوريدا الجنوبية، كما لو اننا نحتضن نهائي السوبر بول (كرة القدم الاميركية) كل عام".

وعلى اثر عملية التصويت يتبقى ثلاث خطوات: يتعين على مدينة ميامي ايجاد اتفاق تجاري مع مسؤولي فورمولا واحد الذي سيخضع لتصويت المجلس البلدي ثم امام مجلس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الذي يتعين عليه الموافقة على تسجيل السباق في روزنامته لموسم 2019.

يذكر ان الولايات المتحدة تستضيف احدى جولات بطولة العالم للفورمولا واحد وتحديدا على حلبة اوستن.

وانتقلت ملكية سباقات فورمولا واحد قبل موسمين الى مجموعة "ليبرتي ميديا" الاميركية التي استحوذت على البطولة من البريطاني "العجوز" بيرني ايكليستون، وقامت باجراء تعديلات عدة عليها لجعلها اكثر استقطابا للجمهور والشركات الراعية.

المصدر أ ف ب