ليبرمان يطالب السعودية "بالخروج من الجحر" ومواجهة إيران

جهينة نيوز:

ادعى وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن الضربات الجوية

الإسرائيلية دمرت "البنية التحتية الإيرانية بالكامل تقريبا" في سوريا، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

و أورد التقرير أن ليبرمان حذر من أن الإيرانيين ذوي الأغلبية الشيعية ينشطون بالقرب منهم ودعا الدول الخليجية للانضمام إلى الرئيس دونالد ترامب وتبني موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتشدد ضد إيران.

وقال ليبرمان بحسب أحرونوت : من الذي أيد قرار ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران؟ إسرائيل والسعودية

ودول الخليج".

وأضاف: لذا أعتقد أن الوقت قد حان لتلك الدول المعتدلة أن" تخرج من الجحر"وتبدأ في التحدث علانية. ومثلما يوجد محور الشر، فقد حان الوقت لأن يكون في الشرق الأوسط أيضًا محورًا لدول المعتدلة.