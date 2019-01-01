الحوثي يقدم مبادرة جديدة لإيقاف إطلاق الصواريخ على السعودية

جهينة نيوز:

أعلن القيادي جماعة "أنصار الله" اليمنية محمد علي الحوثي عن مبادرة لإيقاف إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية.

وكتب الحوثي، في تغريدة على "تويتر": "أعلن مبادرة وأقدمها بين يدي الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الدولي ونقول لهم نحن جاهزون لإيقاف الصواريخ اليمنية بشرط أن يوقف العدوان طيرانه ومستعدون، ومستعدون بتقديم الضمانات على الالتزام بذلك مثلا بمثل".

وكان القيادي الحوثي قدم في 22 فبراير/ شباط الماضي مبادرة سلام للأمين العام للأمم المتحدة تضمنت: تشكيل لجنة للمصالحة، والاحتكام للانتخابات لاختيار رئيس وبرلمان يمثل كل الشعب اليمني وقواه السياسية، ومنع أي اعتداء من دول أجنبية على اليمن، ووضع ضمانات دولية بإعادة الإعمار وجبر الضرر، وإعلان عفو عام وإطلاق كل المعتقلين لكل طرف، ووضع أي ملف مختلف عليه للاستفتاء.