بوتين وميركل يبحثان خطة عمل مشتركة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

جهينة نيوز

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، خلال اتصال هاتفي الأوضاع المترتبة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بعد انسحاب واشنطن منها من جانب واحد.

ونقلت وكالة سبوتنيك بيانا عن المكتب الصحفي للكرملين جاء فيه: "تم بحث الأوضاع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بعد انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب منها. وتم التركيز على الأهمية الأساسية للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة من وجهة نظر الأمن الدولي والإقليمي".

وأضاف البيان: "تم التطرق للشأن السوري، وكذلك التحضير للزيارة عمل أنجيلا ميركل إلى سوتشي والمخطط لها في 18 مايو/ أيار".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم الثلاثاء الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" الرعاة الدوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015.