الكرملين: لا خطط محددة لدينا لتزويد دمشق بـ"إس-300"

جهينة نيوز

صرح مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري التقني فلاديمير كوجين، بأنه لا تدار في الوقت الراهن مع سوريا أي مفاوضات لتزويدها بمنظومات الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "إس -300".

وقال كوجين لصحيفة "إيزفيستيا" الروسية اليوم الجمعة: "حتى الآن، لم يجر الحديث حول تسليم هذه المنظومات الحديثة (للدفاع الجوي)"، مضيفا أن القوات المسلحة السورية تملك "كل ما تحتاجه".

وفي تعليقه على تصريحات كوجين، قال الناطق الصحقي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إنه لا يجوز ربط هذه التصريحات بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موسكو في 9 مايو.

وقال بيسكوف للصحفيين: "من الناحية المنطقية، يعتبر ربط ذلك مع زيارة نتنياهو خطأ مطلقا، لأن كوجين أدلى بحديثه قبل وصول نتنياهو".

يذكر أن الأركان العامة الروسية، قد رجحت عقب العدوان الثلاثي على سوريا في 14 أبريل الماضي، أن تعود روسيا للنظر في مسألة تزويد دمشق بأنظمة الدفاع الجوي "إس-300".

وفي وقت لاحق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأنه بعد الضربة التي وجهها التحالف، فإن موسكو "ليس لديها التزام أخلاقي" بعدم توريد "أس-300" لسوريا.

وأشار لافروف إلى أن القرار بهذا الشأن لم يتخذ بعد، لكن الرئيس فلاديمير بوتين بحث الموضوع مع وزارة الدفاع في سياق المهام المتعلقة بتعزيز قدرات سوريا الدفاعية.

المصدر RT