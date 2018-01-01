"لعنة دونكيشوت" تنتهي في ختام مهرجان "كان"

جهينة نيوز

قضَت محكمة في باريس أنّ بوسع المخرج تيري غيليام عرض فيلمه The Man Who Killed Don Quixote (الرجل الذي قتل دونكيشوت) في مهرجان "كان" السينمائي، لتُزيل آخر عقبة في معركة خاضها غيليام لمدة 20 عاماً لتحويل هذه القصة إلى عمل سينمائي.

ورحّب المعجبون بالأنباء باعتبارها مؤشراً على أنّ "لعنة دونكيشوت" انتهت أخيراً بعد أن أعاد غيليام تصوير الفيلم هذه المرة من بطولة آدام درايفر وجوناثان برايس، واختاره مهرجان "كان" ليكون الفيلم الختامي لدورته الحالية يوم 19 أيار، لكنّ دعوى قضائية رُفعت في اللحظات الأخيرة من منتج سابق يقول إنه يملك حقوق الفيلم، أحاطت مصير عرض الفيلم بالغموض حتى صدر الحكم.