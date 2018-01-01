الدفاع الروسية.. نطور الأساليب العلمية للكشف عن التجارب النووية

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن العسكريين الروس الخبراء في مجال مراقبة التجارب النووية يشيرون إلى وجود تصاميم في الخارج لتحسين عملية إخفاء الانفجارات النووية، ولهذا السبب فإن روسيا تطور أساليب جديدة للتتبع والكشف عن هذه التجارب.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن رئيس هيئة المراقبة الخاصة التابعة لوزارة الدفاع الروسية، العقيد ايغور توكاريف قوله، أنه "من السهل تقنيا إجراء مثل هذه الاختبارات بشكل سري، والتصاميم في هذا المسار قائمة ويجري تحسينها".

وأضاف رئيس هيئة المراقبة الخاصة التابعة لوزارة الدفاع الروسية أن مركز المراقبة يطور الأساليب العلمية للكشف عن التجارب النووية ومراقبة أي نشاط نووي.