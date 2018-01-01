مصر ترفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق 250 في المئة

جهينة نيوز:

رفعت مصر أسعار تذاكر مترو الأنفاق بما يصل إلى 250 في المئة على أن يبدأ سريان الزيادة من صباح اليوم الجمعة.

و قالت وزارة النقل في بيان إن سعر تذكرة مترو الأنفاق سيبلغ ثلاثة جنيهات لعدد 9 محطات، وخمسة جنيهات لعدد 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة ويستثنى من الزيادة أسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، .

. و عللت الوزارة إجرائها بأنه «يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالا لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق».

وهذه هي الزيادة الثانية في أسعار تذاكر المترو في أقل من عام حيث أثارت كانت الحكومة غضب الكثير من المصريين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة، عندما ضاعفت سعر تذكرة المترو في يوليو 2017