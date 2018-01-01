أبراج يوم الجمعة 2018/5/11 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 5/11: دبلوماسي، متحدّث، لبق، يحب القرارات المدروسة بلحظة واحدة، محب، حريص على عائلته، رفيق، حساس، شخصيته متعددة الوجوه، يسعى للكمال، يبالغ في المثالية، قنوع وعقلاني من الدرجة الاولى، حركة مال ورغبة في الاستثمارات، أحداث متممة لمشروع سفر أو تنقل، يمكن احتمال ارتباط للبعض وسفر للذي وضعه يسمح، تحسين في المهارات، نقطة تحول فيها قفزة نوعية، إنهاء من أمر قانوني للبعض، تغيير نحو الأفضل، الفترة القادمة تبشر في الخير.

جهينة نيوز-خاص

الحمل: بما أن القمر وصل إلى برجك يجب أن تتابع أعمالك العالقة، و سوف تشعر بحيوية اجتماعية تدعك أن تتآلف مع الأصدقاء وقدرة عالية لكي تطلع من الحيرة وتكون نقطة انطلاقة لبداية جديدة، سوف تشهد فترة جميلة لذلك عليك أن تكون قد المسؤولية و سوف تقول الوقائع مثل ما هي عليه، لأن القمر بوجوده عندك يساعدك على القوة والطاقة والنشاط مولود الحمل.

الثور: أنت مدعو اليوم إلى استنفار حسّك الفطري لكي تقاوم أشباح القلق، انتبه لا تأخذ قرار متسرع احتمال أن تندم لأن تخمينك آني، وتحتاج اليوم لسرد قوي يمكن تصاب في حيرة من جراء عدم القدرة على الالتزام بالأولويات، وما عليك غير أن لا تستسلم للاحباط، اليوم وضعك يحتاج إلى طولت بال ونفس طويل ويمكن خيبة أمل أو تأخير مولود الثور.

الجوزاء: اليوم حضورك مرغوب فيه دعوات عديدة للبعض منها تكون غير منتظرة، تزداد رغبتك في الكشف عن وجوه جديدة و تعطي البعض منها أهمية تفوق توقع الأصدقاء، يكفي أن تطمأن الأصدقاء عن حرصك ومحبتك بأن تقوم بالاتصالات من وقت لآخر لكي تسمع نصائح وتحصل على أمنية من خلالهم، نشاط اجتماعي اليوم عند الجوزاء.

السرطان: اليوم ينصب اهتمامك وتركيزك على تدعيم و تعزيز مكانتك الشخصية وخاصة في العمل أمام المعنيين عنك ممكن أسرة أو ممكن سلطة، ممكن أن تكون حذر من بعض الأشخاص الحاقدين الذين يحاولون أن ينالو من مكانتك العملية، جرّب أن تتقبل نصيحة لكي تتخطى أزمة من بهذا العمل أو على صعيد محيطك لتفتح أبواب جديدة، اليوم يجب أن تكون هادئ حتى يسّهل هذا النهار انجازك والذي تطمح له، لكن أحياناً يوجد بعض التأخير أو الاحباط من الآخرين مولود السرطان.

الأسد: اليوم تدافع عن أفكارك وتحاول جاهد أن تثبت وجهة نظرك في أمور تتعلق إما بالحياة الاجتماعية أو بالعمل، أو من جهة ثانية تزداد رغبتك بالقيام في أسفار أو اتصالات بعيدة وتكون مرتاح لكي تقوم بإتقان واطلاق مجالات في العمل والحركة، أي مقابلة ناجحة، تسجل وقفة جديدة في النشاط والحركة وفي المقابلات والأوراق والقانون مولود الأسد.

العذراء: اليوم قراراتك ناضجة وحكيمة،وتنظر بطريقة مختلفة للأمور، يمكن أن تحصل على بعض المدخول وتساعد أحد معارفك أو يمكن إحداث تغييرات جذرية، يمكن أن تضطر لسداد ديون أو استحقاقات مالية أو فواتير أو تقوم بإدخال تحسين على أمورك المالية، انتبه على صحتك ولا تعصب، بالمعنى أن اليوم يوجد وضع يساعدك على دفع فاتورة أو ترافق مريض مولود العذراء.

الميزان: تجد نفسك في بعض المعاكسات التي تدفعك لتكون هجومي وعصبي، إذاً راجع نفسك و ارمي كل الأشغال وراء ظهرك، وجرّب أن تقيم حوار عميق مع الشركاء بهدف أن تضيق خلافات معاينة لكي لا تبقى نار تحت رماد تهدد حياتك بالظهور من جديد، جرّب أن تأخذ وتعطي مع الطرف الآخر اليوم مولود الميزان.

العقرب: اليوم يجب أن تنتبه على صحتك ولا تصطدم بأحد، نهار يحمل ازدحام في جدول أعمال، اليوم واعد على صعيد مهني تضطر أن تقوم فيه يصعب تأجيله بسبب انعكاس سلبي، تشعر أنك خاضع لتوقيت صارم و هذا الشيء يدفعك إلى التوتر ويضيق صدرك، وكثرة العمل اليوم تسرق منك لحظات مفيدة، إذاً باشر بنظام غذائي، كن منتبه ونظّم نهارك مولود العقرب.

القوس: اليوم نهارك محظوظ وهذا دليل على حسن نواياك وكرمك، لذا اليوم تفكر وترغب بأشياء لذا سوف تجد الأبواب مفتوحة إما على صعيد اجتماعي أو مالي، أو تتذوق طعم السعادة، سوف تلمس اهتمام بالمقابل من لقاءات مسلية ومن علاقات مميزة مع الأولاد، اليوم محظوظ لتتقرب من الحبايب ويمكن وجود شيء معنوي ومادي لديك مولود القوس.

الجدي: سوف تكون منهمك ومتعب من مشاغل عقارية أو عائلية أو شخصية، الأهم أن تميز الفرص الجيدة والناجحة لكي تصل إلى مكسب أو اهتمام بمحيطك، إذا صادفتك عواقب أو مشكلة عائلية لا تأخذ قرار يدخلك في دوامة، لكن سرعان ما تحسم الوضع بشرط أن يكون الحل بدون تطرّف، وكن قريب من عائلتك اليوم مولود الجدي.

الدلو: اليوم نهار جيد لتوظيف طاقاتك بشكل ايجابي يعود عليك بالبرور يضاهي جهدك لكن انتبه لا تلتزم بأي شيء إذا لم تعمل عليه دراسة جديدة، جرّب أن تعزز موقعك، حظوظ جيدة في الخطوات الجديدة،سوف تتطلع للبعيد لكي توصل أهدافك، اليوم للتنقل والاخبار الجميلة، صدّق احساسك أو صدّق قلبك لأن اليوم جميل لأي مقابلة للحركة للتنقل للسفر القصير للجيران وللأخوة جيد لك مولود الدلو.

الحوت: اليوم تركيزك على أمور مالية، يمكن تشعر بحالة ارباك بسبب تزايد مصاريف وانفاقات، يمكن أن ترى عدد من الفواتير المستحقة تنهال عليك، لكن يمكن أن تحصل على مكسب أو استرداد دين، لكن المصاريف تقف بالمرصاد، كن منتبه، لا تفسح المجال للمغرضين أن يتصرّفو باتجاهك في سرّية لأن اليوم يوجد الكثير من الأمور تقلب المقاييس رأساً على عقب يمكن أن تكون فواتير أو الدفع أو بعض المكاسب لك مولود الحوت.