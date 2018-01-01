روحاني: الفرصة محدودة أمام أوروبا لتعويض خروج واشنطن من الاتفاق النووي

جهينة نيوز:

أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى أن هناك فرصة محدودة أمام أوروبا لتعويض خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وقال روحاني اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، "هناك فرصة محدودة أمام أوروبا لتعويض خروج أمريكا من الاتفاق النووي".

وأضاف "قواتنا المسلحة مستعدة للدفاع عن وحدة إيران، وأمريكا ستخسر بخروجها من الاتفاق"، مشددا "يجب أن نقف في وجه التصرف الأحادي لأمريكا"، بالخروج من الاتفاق النووي.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني