الاتحاد الأوروبي يدعو إلى «تجنب التصعيد» بعد الضربات في سورية

جهينة نيوز:

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس الجهات المعنية إلى «التحلي بضبط النفس» و«تجنب أي تصعيد» بعد ما أسماه إطلاق صواريخ إيرانية على المواقع الإسرائيلية والرد الذي تلى ذلك، وفقا لبيان.

وأفاد بيان لدائرة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي أن «التقارير حول الهجمات الإيرانية على مواقع الجيش الإسرائيلي انطلاقا من سورية والتي ردت عليها إسرائيل بشن ضربات ضد أهداف إيرانية في سورية، تشكل مصدر قلق شديد».

و أعلنت القيادة العامة للجيش السوري عن تمكن منظومات الدفاع الجوي من التصدي للعدوان وتدمير قسم كبير من موجات الصواريخ الإسرائيلية المتتالية فجر الخميس والتي كانت تستهدف عدداً من مواقعنا العسكرية على أكثر من اتجاه.