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ترامب يعلن اعتقال 5 من أبرز قادة تنظيم "داعش"
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ترامب يعلن اعتقال 5 من أبرز قادة تنظيم "داعش"
الخميس, 10 أيار 2018 الساعة 17:52 |
سياسة
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عالمي
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