ترامب يعلن اعتقال 5 من أبرز قادة تنظيم "داعش"

الخميس, 10 أيار 2018 الساعة 17:52 | سياسة, عالمي

ترامب يعلن اعتقال 5 من أبرز قادة تنظيم


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا