الخارجية: بدء مرحلة جديدة من العدوان على سورية مع الأصلاء بعد هزيمة الوكلاء

جهينة نيوز

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم، أن مرحلة جديدة من العدوان على سورية قد بدأت مع الاصلاء بعد هزيمة الوكلاء على الأراضي السورية.

وقال مصدر رسمي في الوزارة وفقا لما ذكرته سانا، “في إطار النهج العدواني للكيان الصهيوني وردا على هزيمة ادواته من المجموعات الارهابية فقد استهدف فجر اليوم بالصواريخ بعض المواقع العسكرية حيث تم التصدي لها واسقاط معظمها بكفاءة واقتدار من قبل وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري”.

وأضاف المصدر “إن دخول الكيان الصهيوني وداعميه في المواجهة بشكل مباشر بعد ان كان متخفيا وراء ادواته الارهابية يؤشر الى ان مرحلة جديدة من العدوان على سورية قد بدأت مع الاصلاء بعد هزيمة الوكلاء والذين ستتم مواجهتهم والتصدي لهم من قبل بواسل الجيش العربي السوري بنفس العزيمة والتصميم والاصرار وهذا حق مشروع يكفله القانون الدولي”.

وتابع المصدر إن “هذا السلوك العدواني للكيان الصهيوني لن يفلح في احياء المشروع التآمري المهزوم في سورية ولن يؤدي إلا إلى زيادة التوتر في المنطقة الأمر الذي يشكل تهديدا جديا للأمن والسلام الدوليين”.