تفكيك خليتين في ايطاليا تمولان الإرهابيين في سورية

جهينة نيوز

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم تفكيك خليتين إرهابيتين شكلهما أشخاص كانوا يقومون بعمليات مالية لتمويل تنظيمات إرهابية في سورية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيان مشترك صادر عن السلطات القضائية وشرطة بريشيا شمال سردينيا قوله إن “السلطات الإيطالية أصدرت مذكرات اعتقال لأربعة عشر متهما ونفذت مداهمات متعددة على نطاق واسع لأكثر من خلية إرهابية”.

وأوضح البيان أن “الخلية الأولى مكونة من عشرة سوريين متهمين بتشكيل عصابة أشرار في عدة بلدان هدفها القيام بطريقة مسيئة بخدمات دفع في مختلف بلدان الاتحاد الأوروبي وفي تركيا بينهم اثنان متهمان بتمويل إرهابيين” مضيفا أن الخلية الثانية التي فككت في سردينيا مؤلفة من أربعة ناشطين من أصول سورية ومغربية متهمين بانتمائهم ودعمهم وتمويلهم لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي في سورية من خلال عمليات مالية غير مشروعة.

وليست هذه الخلايا الأولى التي تفككها السلطات الإيطالية حيث سبق وكشفت عن عدد من الخلايا التي تسعى إلى تجنيد او تمويل عناصر من تنظيمات إرهابية موجودة في الشرق الأوسط.

وتعيش الدول الغربية عموما حالة من الاستنفار بعد تعرض عدد من عواصمها لهجمات ارهابية جاءت كنتيجة لارتداد الارهاب على داعميه حيث كانت سورية حذرت مرارا من ارتداد جرائم الإرهابيين إلى الدول التي قدمت لهم كل أشكال الدعم والتمويل وعلى رأسها الدول الغربية.